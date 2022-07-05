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Украинка Киченок в паре с латвийкой Остапенко вышла в полуфинал Уимблдона-2022

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Соединенное Королевство, Вторник 05 июля 2022 17:50
Украинка Киченок в паре с латвийкой Остапенко вышла в полуфинал Уимблдона-2022 Фото: Людмила Киченок на Уимблдонском турнире (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 1/4 финала Уимблдонского турнира в парном разряде дуэт Людмилы Киченок и Елены Остапенко выбил пару в составе японки Сюко Аоямы и тайванки Хао-Чин Чань в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, парный разряд, 1/4 финала

Аояма/Чань – Киченок/Остапенко – 1:2 (6:4, 1:6, 5:7)

Дебют поединка прошел под диктовку дуэта японки и тайванки. Они комфортно повели в счете после брейка (3:1) и готовились быстро завершить сет. Однако Киченок и Остапенко начали сопротивляться и в эндшпиле приблизились к соперницам в упор (4:5). Но десятый гейм Аояма и Чань взяли на своей подаче и забрали партию.

Второй сет украинка и латвийка оформили "в одни ворота". Киченок с напарницей легко брали свои подачи, оформили два брейка и за феноменальные 24 минуты заставили капитулировать азиаток (6:1).

Самой упорной стала решающая, третья партия. Здесь развернулась настоящая драма. Сначала Аояма и Чань чувствовали себя довольно уверенно – повели 3:0, а затем и 4:1. Но Киченок из Остапенко нашли силы на камбэк. Они не только догнали соперниц (5:5), но и повели после легкого брейка и закрыли сет на своей подаче (7:5)!

За выход в финал украинка с латышкой сразятся с дуэтом из Чехии. Им будет противостоять вторая сеяная пара – Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Поединок намечен на 8 июля.

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