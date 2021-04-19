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Несанкционированные свалки остаются основной экологической проблемой в Украине

Автор: Юлия Струк

В Государственной экологической инспекции назвали основную экологическую проблему в Украине. Это - несанкционированные свалки.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный, передает пресс-служба инспекции.

"Основной экологической проблемой все еще остаются несанкционированные свалки. Председатель Госэкоинспекции призвал украинцев помочь в их ликвидации", - говорится в сообщении.

Малеваный отметил, что самый простой способ сообщить о проблеме - с помощью чат-бота SaveEcoBot.

"Если вы обнаружили свалку отходов в месте, не предназначенном для этих целей, обращайтесь к Госэкоинспекции. Самый простой способ сообщить о проблеме - с помощью чат-бота SaveEcoBot. Необходимо нажать на функцию "Пожаловаться на загрязнение", затем выбрать раздел "Отходы" и описать детали об обнаруженной свалке", - пояснил глава экоинспекции.

По его словам, жалоба будет автоматически сформирована и передана в Госэкоинспекцию, которая проведет проверку и даст предписания ответственным лицам устранить нарушения.

Напомним, ГЭИ рассчитала более 45 млн гривен убытков в сфере обращения с отходами. Речь идет о периоде с января по март.

Как писало РБК-Украина, в феврале в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовное производство.

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Новости Украины мусорГосэкоинспекцияэкология
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