Несанкционированные свалки остаются основной экологической проблемой в Украине

"Основной экологической проблемой все еще остаются несанкционированные свалки. Председатель Госэкоинспекции призвал украинцев помочь в их ликвидации", - говорится в сообщении.

Малеваный отметил, что самый простой способ сообщить о проблеме - с помощью чат-бота SaveEcoBot.

"Если вы обнаружили свалку отходов в месте, не предназначенном для этих целей, обращайтесь к Госэкоинспекции. Самый простой способ сообщить о проблеме - с помощью чат-бота SaveEcoBot. Необходимо нажать на функцию "Пожаловаться на загрязнение", затем выбрать раздел "Отходы" и описать детали об обнаруженной свалке", - пояснил глава экоинспекции.

По его словам, жалоба будет автоматически сформирована и передана в Госэкоинспекцию, которая проведет проверку и даст предписания ответственным лицам устранить нарушения.