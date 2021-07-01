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Несанкционированные свалки в Киеве нанесли экологии миллионный ущерб

Автор: РБК-Украина

Государственная экологическая инспекция обнаружила на территории Киева 80 несанкционированных свалок. Экологии страны было нанесено около 50 млн гривен убытков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГЭИ.

В рамках поручения премьер-министра Украины, представители ГЭИ осуществили проверку на 5 субъектах хозяйствования и местного самоуправления из 57 запланированных, среди которых:

  • КП "Згуровский Комбинат коммунальных предприятий";

  • Жилищно-эксплуатационная контора Барышевского поселкового совета;

  • Барышевский поселковый совет Киевской области;

  • "Киевспецтранс" (полигон бытовых отходов № 5 и № 6);

  • Вышгородское районное коммунальное предприятие "Коммунальщик";

В частности, в результате проверки ПрАТ направила иск в суд против Барышевского поселкового совета с требованием ликвидировать несанкционированные свалки.

"Основанием для проведения таких массовых проверок на Киевщине стали данные спутникового мониторинга, который осуществляется Госэкоинспекцией совместно с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственным космическим агентством Украины", - отмечает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

Известно, что на снимках ГЭИ зафиксировала 80 несанкционированных свалок, общая площадь которых составляет более 900 гектаров.

"Это равно площади примерно 130 озер Синевир" - заметил председатель органа Андрей Малеванный.

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свалкаКиевэкология