RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Несанкціоновані сміттєзвалища в Києві завдали екології мільйонних збитків

Автор: РБК-Україна

Державна екологічна інспекція виявила на території Києва 80 несанкціонованих сміттєзвалищ. Екології країни було завдано близько 50 млн гривень збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДЕІ.

В рамках доручення прем’єр-міністра України, представники ДЕІ здійснили перевірку на 5 суб’єктах господарювання та місцевого самоврядування з 57 запланованих, серед яких:

  • КП "Згурівський комбінат комунальних підприємств";

  • Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради;

  • Баришівська селищна рада Київської області;

  • "Київспецтранс" (полігон побутових відходів № 5 та № 6);

  • Вишгородське районне комунальне підприємство "Комунальник";

Зокрема, внаслідок перевірки ДЕІ направила позов до суду проти Баришівської селищної ради з вимогою ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища.

"Підставою для проведення таких масових перевірок на Київщині стали дані супутникового моніторингу, який здійснюється Держекоінспекцією спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державним космічним агентством України", - зазначає пресслужба Державної екологічної інспекції.

Відомо, що на знімках ДЕІ зафіксувала 80 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальна площа яких складає більше ніж 900 гектарів.

"Це дорівнює площі приблизно 130 озер Синевир" - зауважив голова органу Андрій Мальований.

Читайте РБК-Україна в Google News
свалкаКиївэкология