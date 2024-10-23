Нерухомість у Херсоні. Скільки коштують квартири і чи є попит на них

Ринок нерухомості в Херсоні залишається в складному стані через наслідки війни та постійні обстріли. Проте навіть у цих умовах частина населення все ж цікавиться купівлею житла.

Питання цін та попиту на квартири стає актуальним для багатьох українців, які розглядають варіанти житла в цьому регіоні.

Ціни на квартири в Херсоні

Станом на жовтень 2024 року, середня вартість квартир за статистикою ЛУН у Херсоні значно знизилась порівняно з довоєнним періодом. Залежно від району, типу будинку та стану квартири, ціни на житло можуть варіюватися. Наприклад, у центральних районах міста ціна на двокімнатну квартиру стартує від 15-20 тисяч доларів, у той час як у більш віддалених та постраждалих районах ціна може бути нижчою - від 10 тисяч доларів і навіть менше.

Однокімнатні квартири можуть коштувати від 8 до 12 тисяч доларів. Попит на них залишається відносно стабільним, оскільки частина покупців бачить у цьому можливість для інвестицій або тимчасового житла.

Яке житло досі має попит

Попит на квартири в Херсоні залишається на низькому рівні через складну безпекову ситуацію. Постійні загрози обстрілів і нестабільність у регіоні відлякують більшість потенційних покупців. Основними покупцями зараз є або місцеві жителі, які хочуть відновити або покращити своє житло, або інвестори, які розраховують на довгострокове відновлення міста.

Проте фахівці зазначають, що попит на оренду квартир залишається вищим, ніж на купівлю. Це пов'язано з тим, що багато жителів не можуть дозволити собі придбати житло в поточних умовах або ж чекають стабілізації ситуації перед прийняттям рішення про купівлю.