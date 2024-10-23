Недвижимость в Херсоне. Сколько стоят квартиры и есть ли на них спрос

Рынок недвижимости в Херсоне остается в сложном состоянии из-за последствий войны и постоянных обстрелов. Однако даже в этих условиях часть населения все же интересуется покупкой жилья.

Вопрос цен и спроса на квартиры становится актуальным для многих украинцев, которые рассматривают варианты жилья в этом регионе.

Цены на квартиры в Херсоне

По состоянию на октябрь 2024 года, средняя стоимость квартир за статистикой ЛУН в Херсоне значительно снизилась по сравнению с довоенным периодом. В зависимости от района, типа дома и состояния квартиры, цены на жилье могут варьироваться. Например, в центральных районах города цена на двухкомнатную квартиру начинается от 15-20 тысяч долларов, тогда как в более отдаленных и пострадавших районах цена может быть ниже - от 10 тысяч долларов и даже меньше.

Однокомнатные квартиры могут стоить от 8 до 12 тысяч долларов. Спрос на них остается относительно стабильным, поскольку часть покупателей видит в этом возможность для инвестиций или временного жилья.

Какое жилье все еще пользуется спросом

Спрос на квартиры в Херсоне остается на низком уровне из-за сложной безопасности в регионе. Постоянные угрозы обстрелов и нестабильность в регионе отпугивают большинство потенциальных покупателей. Основные покупатели сейчас или местные жители, которые хотят восстановить или улучшить своё жилье, либо инвесторы, рассчитывающие на долгосрочное восстановление города.

Однако специалисты отмечают, что спрос на аренду квартир остается выше, чем на покупку. Это связано с тем, что многие жители не могут позволить себе приобрести жилье в текущих условиях или же ждут стабилизации ситуации перед принятием решения о покупке.