Нерухомість у Чорногорії та Греції — прогноз цін 2023 від Homium

Міжнародне агентство нерухомості Homium разом із власним відділом аналітиків склали прогноз цін на житло в Греції та Чорногорії. Обидві країни останніми роками демонструють зростання цін на нерухомі об'єкти під впливом багатьох факторів, про які більш детально — далі.

Ринок нерухомості Чорногорії: тенденції та прогнози

Чорногорія - країна на південному сході Європи з гарним кліматом та розвиненим туризмом. Лише за останні 5 років Чорногорія стала одним із популярних напрямів серед туристів, що призвело до зростання вартості нерухомості. Аналітики Homium вивчили фактори, які вплинули на це та продовжуватимуть впливати у 2023 році:

Зростання ВВП.

Поліпшення економіки нашої країни.

Підвищення добробуту місцевого населення.

В результаті на ринку нерухомості зріс внутрішній попит на об'єкти у туристичних районах. Починаючи з 2017 року, ціни на апартаменти та будинки у таких популярних містах, як Будва, Котор та Бар, зросли в середньому на 7% на рік.

Також на зростання цін вплинув такий важливий фактор, як розвиток інфраструктури та зростання кількості введення нового житла, а також плани щодо вступу до ЄС, які мають бути реалізовані у найближчі 4 роки.

Слід зазначити, що істотну частину пропозицій на первинному ринку становлять узаконені об'єкти, які отримали таку можливість після затвердження законодавчої бази. Таким чином, це привернуло увагу іноземних інвесторів і згідно зі статистикою Центрального банку Чорногорії, 2022 року кількість іноземних інвестицій у Чорногорію зросла на 70% — до €599 млн, при цьому значну частину становлять інвестиції в нерухомість – €322,2 млн.

Як результат, високий попит вплинув на зростання цін на житло, і в майбутньому варто очікувати різкішого стрибка.

Окремо варто згадати про 5-річний мораторій на будівництво об'єктів на території Будванської Рів'єри, що призвів до дефіциту новобудов та збільшення попиту на нерухомість від забудовників у цьому регіоні. Це, своєю чергою, спричинило інерційне зростання цін в інших регіонах Чорногорії.

Цікаво, що ситуація в Україні також вплинула на ринок нерухомості Чорногорії, збільшивши попит на оренду та купівлю об'єктів серед українців, які були змушені виїхати зі своєї країни. Це, своєю чергою, збільшило прибутковість від інвестицій у нерухомість у Чорногорії та зробило країну ще привабливішою. Купуючи об'єкти для здачі в оренду, варто розраховувати на показник повернення інвестицій (ROI) 7,2-8,4% - у великих містах.

Звертаючись до компанії «MonteHome», яка входить до холдингу Homium, інвестори можуть розраховувати на допомогу в отриманні привабливих об'єктів для інвестицій від подальшої здачі в оренду. Також агентство допоможе придбати нерухомість у Чорногорії (montehome.com.ua) у найбільш привабливих туристичних районах.

Ринок нерухомості Греції: тенденції та прогнози

Греція також є перспективною країною з погляду інвестицій у нерухомість у 2023 році. Насамперед інтерес до цієї країни викликаний зручним розташуванням, приємним кліматом та показниками відновлення після кризи. За даними Центрального Банку, за 2022 рік ВВП країни зріс на 7,8%. Таким чином, саме у Греції спостерігається один із найвищих темпів зростання серед усіх країн ЄС. Надалі прогнозується, що ВВП Греції в 2023-2024 роках зростатиме приблизно на 1-2% на рік, що сприятливо впливатиме на всі сектори економіки, зокрема на нерухомість.

За попередніми оцінками, минулого року в Греції іноземні інвестори придбали нерухомість приблизно на €1,5 млрд. Це більш ніж значний показник, навіть з урахуванням того, що у 2022 році ціни зросли в середньому на 9,4%. У 2023 році очікується збереження такої самої тенденції. Варто відзначити, що найбільш привабливими вважаються об'єкти в таких регіонах країни, як Афіни, Салоніки, Халкідікі, а також на островах. З прогнозами цін аналітиків Homium можна ознайомитись у таблиці нижче:

Регіон Ціна за кв. м. у 2022 році Прогноз цін на кв. м. на кінець 2023 року Афіни 2400 € 2520 € Салоніки 1600 € 1720 € Халкідіки 1450 € 1550 € Острови 2200 € 2310 €

Варто зазначити, що це приблизні ціни і вони залежатимуть безпосередньо від обраного об'єкта та його розміщення. Але це не скасовує привабливість інвестицій у нерухомість Греції, за останній рік вона показала хорошу прибутковість від оренди, зокрема у туристичних районах. Таким чином, прибуток від оренди становить приблизно 5-8% річних, залежно від об'єкта. Аналітики GrekHome склали прогноз окупності своїх об'єктів і з'ясували, що в середньому їх інвестори можуть отримувати прибуток до 10% річних.

Звертаючись до агентства нерухомості «GrekHome», інвестори можуть отримати привабливу інвестиційну пропозицію з окупністю до 10% річних. А охочі відпочити — чудове місце для відпочинку в мальовничій країні. Компанія пропонує нерухомість в Греції (grekhome.com.ua) за найпривабливішими цінами в найпопулярніших регіонах країни.