Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию

Санкции против России все сложнее даются Западу, несмотря на второй год полномасштабного вторжения РФ в Украину. Почему G7 медлит с решением о запрете экспорта в страну-агрессор и кто не готов поддержать эту идею – ниже в материале РБК-Украина.

Страны G7 рассматривают возможность полного запрета экспорта в РФ. Такой шаг со стороны США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии может усилить санкционное давление на страну–агрессора.

Вопрос о запрете экспорта планируется рассмотреть на саммите G7 19-21 мая в Японии.

Несмотря на то, что ограничения, в том числе и торговые, в отношении РФ многие страны начали вводить еще в прошлом году, практически сразу после начала агрессии в отношении Украины, объемы торговли остаются достаточно большими.

С февраля прошлого года ЕС запретил экспорт товаров в РФ более чем на 43,9 млрд евро (импорт – на 91,2 млрд евро), и сейчас под санкциями находится 49% экспорта и 58% импорта. Однако общий объем экспорта из ЕС и стран G7 в Россию остается на довольно высоком уровне – 66 млрд долларов.

К примеру, поставки в РФ из Германии, которая входит и в ЕС, и в G7, сократились почти наполовину, но экспорт все еще составляет 14,6 млрд евро в год. Причем, если раньше основным товар для продажи в РФ была продукция машиностроения, то сейчас им стали лекарства.

Великобритания сократила экспорт в РФ почти на 80%. Под запрет попали юридические услуги, ограничены консультационные услуги в области IТ.

В Канаде под запретом сотрудничество с российскими нефтегазовыми и химическими компаниями. Запрещены строительные, инженерные, транспортные услуги (в энергетике), продажа металлов, руд, древесины и химикатов – всего 28 видов "жизненно важных" услуг.

В Австралии запрет на поставки посуды, спортивного инвентаря, товаров легкой промышленности, косметики, вин.

Япония с начала полномасштабной войны ввела запрет на экспорт в РФ продукции, которая может использоваться для военных целей. Затем список расширялся за счет высокотехнологичной продукции и ряда других товаров. В начале апреля 2023 года под запрет попали сталь, алюминий, экскаваторы, бульдозеры, беспилотники, компоненты для авиации и космической отрасли, судовые двигатели. В общей сложности в списке запрещенных для поставок в РФ товаров порядка 500 наименований. Размер экспорта в РФ сократился существенно почти по всем группам товаров, кроме медицинских.

Если говорить в целом о ЕС и G7, оттуда запрещено продавать в Россию передовые технологии, в том числе для нефтепереработки, некоторые виды машин и транспортных средств, оборудование, технологии и услуги для энергетики, товары для авиационной и космической промышленности, морские технологии, оружие и товары двойного назначения, а также предметы роскоши.

G7 можем изменить принцип применения запрета

В процессе обсуждения вопроса об усилении санкций G7 может кардинально изменить принцип применения ограничений. Сейчас подход такой – экспорт любого товара в РФ разрешается, если на него не введен запрет. То есть продавать разрешено все, что не запрещено.

По информации Bloomberg, обсуждается другой вариант – весь экспорт запрещен, если для него нет разрешения. То есть продавать запрещено все, что не разрешено. В перспективе, по информации собеседников РБК-Украина во власти, такой принцип планируют применять и к санкциям в банковской сфере.

Пока ожидается, что в список разрешенных для экспорта товаров войдут лекарства и сельскохозяйственная продукция, в том числе, некоторые продукты питания и ряд других товаров.

Если G7 одобрит предложенные меры, то затем соответствующее решение должен будет принять Европейский союз.

В Международной рабочей группе по санкциям против РФ Ермака-Макфола считают, что запрет на весь экспорт и продажу вооружений еще больше усилит контроль за экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного назначения. В апрельском плане усиления санкций от группы предлагается применить полный запрет ЕС на экспорт услуг, в первую очередь – юридических, архитектурных, инжиниринговых и IТ-услуг.

Инициатива изменения подхода применения санкций принадлежит США. Как пишет FT, это происходит "на фоне растущего недовольства Вашингтона существующей системой, изобилующей лазейками, которые позволяют России продолжать импортировать западные технологии".

Россия действительно находит обходные пути для поставок запрещенного импорта. Активно работает параллельный импорт – в основном через Казахстан, Турцию, Китай. Только к концу прошлого года он превысил 20 млрд долларов.

В последних санкционных пакетах ЕС и США усиливали меры по борьбе с обходом санкций. В следующем – уже одиннадцатом пакете, ЕС намерен предусмотреть дополнительные защитные механизмы.

"Мы должны убедиться, что они (РФ, – ред.) не найдут способов обойти наши санкции… Не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпримет со своими друзьями по всему миру, чтобы обойти наши санкции – они влияют на российскую экономику, они влияют на российскую военную машину", – заявила недавно еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

В Японии и в ЕС против

Против введения полного запрета на экспорт товаров в РФ неофициально уже высказались в ЕС и Японии, сообщила Financial Times, ссылаясь на анонимные источники. Официальных комментариев о причинах такой позиции пока нет.

По информации источников РБК-Украины, знакомых с реакцией партнеров США по G7, инициативу Вашингтона не поддерживает и Германия. Там по-прежнему считают свою экономику очень зависимой от экономики РФ. "Пока позиция Германии заключается в том, что они не готовы резко разрывать экономические отношения с Россией", – отметил собеседник.

Не в восторге от инициативы США и Великобритания. "Пока можно сказать, что есть сильное желание изменить принцип применения санкций в отношении России лишь у США. Великобритания тоже не горит таким желанием. Ее политика строится на принципе секторального запрета, и менять подход, то есть вводить запрет на все с некоторыми исключениями Лондон пока не готов", – отметил собеседник. Франция тоже пока не поддержала запрет экспорта в РФ.

Риски для ЕС и Украины

Риски от новых санкций есть не только для стран ЕС, но и для Украины. Планы по усилению торговых ограничений могут напрямую отразиться на работе зернового коридора. "РФ уже озвучила желание выторговать уступки по санкциям в обмен на работу зернового коридора", – сказал собеседник издания.

Запрет на экспорт, особенно высокотехнологичной продукции, с одной стороны, негативно отразится на развитии экономики РФ. Наладить параллельный импорт запрещенных товаров будет труднее, да и расходы на него увеличатся за счет усложнения логистики. С другой стороны, РФ сможет сохранять валютные резервы. Учитывая, что Москва готова жертвовать экономикой ради войны, она сможет перенаправить эти средства именно на войну.

Кроме того, РФ может применить ответные меры. В МИД страны уже предупредили о возможности такого шага.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников не удивлен опасениями стран ЕС и Японии. "У них свои экономические интересы. Полный обрыв связи с РФ им не выгоден", – отметил он в комментарии изданию.

До сегодняшнего дня, несмотря на санкции, Россию не удалось отключить от мировой экономики, отмечает глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Поэтому, по его мнению, на полномасштабный запрет экспорта в РФ рассчитывать сложно.

"И если вспомнить заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, то она говорила что санкции будут применяться с учетом экономических интересов ЕС. И ситуация с введением санкций, к примеру, в отношении "Росатома", подтверждает, что некоторым странам это не выгодно. Для отдельных стран и отраслей сотрудничество с Россией было достаточно выгодно и тут никуда не деться", – отметил Бураковский.

Что касается экономии валютных резервов Россией, то он считает, что это не большой выигрыш. "Да, у них будет оставаться больше валюты, но продавать резервы сложно, поскольку действуют санкций на финансовые операции. И РФ не имеет доступа к активам Центробанка, которые заморожены", – отметил эксперт.

Переоценивать возможности параллельного или серого импорта не стоит, считает Бураковский. Во-первых, он обходится дороже, во-вторых, страны, которые его предоставляют, рискуют испортить отношения с крупными партнерами, которые ввели санкции в отношении РФ, и в перспективе могут сами столкнуться с торговыми ограничениями.

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Западу на втором году полномасштабной войны России против Украины становится все сложнее вводить новые экономические ограничения в отношении Москвы. Проекты новых пакетов санкций каждый раз вызывают все большую дискуссию внутри самих стран, которые не спешат принимать решения, оглядываясь на последствия для своих экономик. И хотя с начала вторжения союзникам Украины удалось на экономическом фронте где-то перекрыть, а где-то существенно ограничить денежные потоки в страну-агрессор, даже имеющихся ресурсов все еще хватает для финансирования военной машины Кремля.