Нерезиденты увеличили портфель гособлигаций Украины до 100 млрд грн

Нерезиденты с начала 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза - с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

bank.gov.ua

По данным НБУ, всего в обращении по состоянию на 1 ноября 2019 находилось ОВГЗ на сумму 809771,79 млн грн. Из них в портфеле НБУ - на 337061,03 млн грн, банков - 337032,22 млн грн, юридических лиц - 25969,84 млн грн, физических лиц - 9867,99 млн грн, нерезидентов - 99840,72 млн грн.

При этом из общего портфеля нерезидентов 96994,04 млн грн номинировано в гривне, 1459,84 млн грн - в долларах, 1386,84 84 млн грн - в евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов.

Ранее в НБУ заявляли, что центробанк выкупил почти 100 процентов средств, которые поступили от нерезидентов для покупки ОВГЗ.