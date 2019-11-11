Нерезиденты увеличили покупку гособлигаций Украины

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Приток иностранного спекулятивного капитала является главной причиной укрепления гривны

За минувшую неделю (4-8 ноября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2134,47 млн грн до 101975,19 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, всего в обращении по состоянию на 8 ноября находилось ОВГЗ на сумму 807388,99 млн грн. Из них в портфеле НБУ - на 337063,30 млн грн, банков - 332346,25 млн грн, юридических лиц - 26406,55 млн грн, физических лиц - 9597,69 млн грн, нерезидентов - 101975,19 млн грн.

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Напомним, нерезиденты за январь-октябрь 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза - с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

По данным НБУ, в октябре 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось превышение предложения валюты над спросом. Избыточное предложение валюты, сформированное украинскими экспортерами и иностранными портфельными инвесторами, позволило НБУ пополнить международные резервы Украины на 193,9 млн долларов (чистая покупка).