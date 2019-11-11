Нерезиденти збільшили купівлю держоблігацій України

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Приплив іноземного спекулятивного капіталу є головною причиною зміцнення гривні

За минулий тиждень (4-8 листопада) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2134,47 млн грн до 101975,19 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

За даними НБУ, усього в обігу за станом на 8 листопада перебувало ОВДП на суму 807388,99 млн грн. З них у портфелі НБУ - на 337063,30 млн грн, банків - 332346,25 млн грн, юридичних осіб - 26406,55 млн грн, фізичних осіб - 9597,69 млн грн, нерезидентів - 101975,19 млн грн.

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Нагадаємо, нерезиденти за січень-жовтень 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в 15,7 рази - з 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

За даними НБУ, в жовтні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося перевищення пропозиції валюти над попитом. Надлишкова пропозиція валюти, сформована українськими експортерами та іноземними портфельними інвесторами, дозволила НБУ поповнити міжнародні резерви України на 193,9 млн доларів (чиста купівля).