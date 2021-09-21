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Неравномерное распределение вакцин пагубно влияет на восстановление экономики, - NYT

Новина українською →
США , Вторник 21 сентября 2021 18:56
Неравномерное распределение вакцин пагубно влияет на восстановление экономики, - NYT Фото: неравномерное распределение вакцин пагубно влияет на восстановление экономики (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР ) предупредила о том, что неравномерное распределение вакцин мешает восстановлению экономики большинства стран после пандемии. В то же время, восстановление постепенно набирает большие обороты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Согласно заявлению ОЭСР, восстановление экономики после пандемии наконец набирает обороты, однако оно приносит больше пользы богатым странам, чем тем, что развиваются.

Отмечается, что страны, которые достигли больших успехов в вакцинировании своего населения - восстанавливают собственную экономику гораздо быстрее, чем те, кто все еще имеют низкие показатели прививки.

"Глобальный шок, который подтолкнул мир к худшей рецессии за столетия - проходит, и теперь мы прогнозируем, что восстановление вернет роста к его докризисной тенденции", - сказал главный экономист организации Лоуренс Бун.

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