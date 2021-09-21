Неравномерное распределение вакцин пагубно влияет на восстановление экономики, - NYT

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР ) предупредила о том, что неравномерное распределение вакцин мешает восстановлению экономики большинства стран после пандемии. В то же время, восстановление постепенно набирает большие обороты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Согласно заявлению ОЭСР, восстановление экономики после пандемии наконец набирает обороты, однако оно приносит больше пользы богатым странам, чем тем, что развиваются.

Отмечается, что страны, которые достигли больших успехов в вакцинировании своего населения - восстанавливают собственную экономику гораздо быстрее, чем те, кто все еще имеют низкие показатели прививки.

"Глобальный шок, который подтолкнул мир к худшей рецессии за столетия - проходит, и теперь мы прогнозируем, что восстановление вернет роста к его докризисной тенденции", - сказал главный экономист организации Лоуренс Бун.