Нерівномірне розподілення вакцин згубно впливає на відновлення економіки, - NYT

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР ) попередила про те, що нерівномірне розподілення вакцин заважає відновленню економіки більшості країн після пандемії. Водночас, відновлення поступово набирає більших обертів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Відповідно до заяви ОЕСР, відновлення економіки після пандемії нарешті набирає обертів, однак воно приносить більше користі багатшим країнам, ніж тим, що розвиваються.

Зазначається, що країни, які досягли більших успіхів в вакцинуванні свого населення - відновлюють власну економіку набагато швидше, ніж ті, хто все ще мають низькі показники щеплення.

"Глобальний шок, який підштовхнув світ до найгіршої рецесії за сторіччя - проходить, і тепер ми прогнозуємо, що відновлення поверне зростання до його докризової тенденції", - сказав головний економіст організації Лоуренс Бун.