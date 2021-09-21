Нерівномірне розподілення вакцин згубно впливає на відновлення економіки, - NYT
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР ) попередила про те, що нерівномірне розподілення вакцин заважає відновленню економіки більшості країн після пандемії. Водночас, відновлення поступово набирає більших обертів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Відповідно до заяви ОЕСР, відновлення економіки після пандемії нарешті набирає обертів, однак воно приносить більше користі багатшим країнам, ніж тим, що розвиваються.
Зазначається, що країни, які досягли більших успіхів в вакцинуванні свого населення - відновлюють власну економіку набагато швидше, ніж ті, хто все ще мають низькі показники щеплення.
"Глобальний шок, який підштовхнув світ до найгіршої рецесії за сторіччя - проходить, і тепер ми прогнозуємо, що відновлення поверне зростання до його докризової тенденції", - сказав головний економіст організації Лоуренс Бун.