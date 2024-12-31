Непростий місяць: банкір дав прогноз курсу на січень 2025 року

Як зазначив банкір, існує дуже багато досі незнаних і непрогнозованих факторів (воєнних, економічних, геополітичних), пов’язаних з новим президентом США Дональдом Трампом (на 20 січня запланована його інавгурація).

"Звісно офіційне сходження на посаду - це лише відправна точка. Однак до того часу валютний ринок буде надто задимленим численними провокативними, суперечливими заявами-прогнозами, що може вплинути на настрої громадян", - вважає Лєсовий.

За його словами, також важливим для ринку стане психологічний стан суспільства в контексті війни, можливих енергетичних складнощів.

"Однак регулятор триматиме оборону ринку, зводячи нанівець можливий ажіотаж. Принаймні, в глобальному сенсі валютному ринку не загрожує провалля, а поточні курсові зміни залишатимуться помірними, як на міжбанку, так і на готівковому ринку", - сказав Лєсовий.

Крім того, у січні зазвичай значно зменшується активність громадян на готівковому ринку через зменшення бюджетних витрат. Цей суто сезонний фактор може позитивно позначитися на курсовій динаміці.

"Ми припускаємо, що за підсумком січня офіційний курс долара може зрости в межах 0,5-1%, але існує ймовірність, що курс коливатиметься в діапазоні 42-42,3 грн. Тобто, курсові зміни будуть максимально прийнятними, хоч, нагадаю, у бюджеті на 2025 рік закладено середньозважений курс у розмірі 45 грн/долар", - додав він.