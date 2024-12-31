Непростой месяц: банкир дал прогноз курса на январь 2025 года

Как отметил банкир, существует очень много до сих пор неизвестных и непрогнозируемых факторов (военных, экономических, геополитических), связанных с новым президентом США Дональдом Трампом (на 20 января запланирована его инаугурация).

"Конечно, официальное вступление в должность - это лишь отправная точка. Однако до того времени валютный рынок будет слишком задымленным многочисленными провокационными, противоречивыми заявлениями-прогнозами, что может повлиять на настроения граждан", - считает Лесовой.

По его словам, также важным для рынка станет психологическое состояние общества в контексте войны, возможных энергетических сложностей.

"Однако регулятор будет держать оборону рынка, сводя на нет возможный ажиотаж. По крайней мере, в глобальном смысле валютному рынку не грозит упасть пропасть, а текущие курсовые изменения будут оставаться умеренными, как на межбанке, так и на наличном рынке", - сказал Лесовой.

Кроме того, в январе обычно значительно уменьшается активность граждан на наличном рынке из-за уменьшения бюджетных расходов. Этот сугубо сезонный фактор может положительно сказаться на курсовой динамике.

"Мы предполагаем, что по итогам января официальный курс доллара может вырасти в пределах 0,5-1%, но существует вероятность, что курс будет колебаться в диапазоне 42-42,3 грн. То есть, курсовые изменения будут максимально приемлемыми, хотя, напомню, в бюджете на 2025 год заложен средневзвешенный курс в размере 45 грн/доллар", - добавил он.