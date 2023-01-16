Непростий 2023 рік: війна РФ проти України вдарить по світовому ринку праці

Зростання зайнятості у світі різко уповільниться до 1% цього року порівняно з 2% у 2022 році через економічні наслідки війни РФ проти України, високу інфляцію та посилення грошово-кредитної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародної організації праці ( МОП , спеціалізованої установи системи ООН).

Водночас очікується, що у 2023 році кількість безробітних у світі зросте на 3 млн до 208 млн, а реальна заробітна плата буде з'їдена інфляцією.

Нестача нових робочих місць вдарить по країнах у той час, коли багато хто все ще відновлюється після економічного шоку, спричиненого глобальною пандемією.

"Уповільнення глобального зростання зайнятості означає, що ми не очікуємо, що втрати, які зазнали під час кризи COVID-19, будуть відновлені до 2025 року", - сказав Річард Саманс, директор Дослідницького департаменту МОП та координатор звіту.

МОП заявила, що найближчими роками прогрес у скороченні кількості неформальних робочих місць у світі, ймовірно, буде звернений назад.

Глобальний прогноз зайнятості нижчий за попередню оцінку МОП про зростання на 1,5% до 2023 року.

"Цьогорічний спад означає, що багатьом працівникам доведеться погодитися на низькоякісну роботу, часто з дуже низькою оплатою праці, іноді з недостатньою кількістю годин. Крім того, оскільки ціни зростають швидше ніж номінальні трудові доходи, криза вартості життя ризикує призвести до бідності більшої кількості людей", - йдеться у доповіді.

Ситуація може ще більше погіршитись, якщо світова економіка сповільниться, додали у МОП.