Непризнанный Карабах ввел военное положение. Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей

Президент НКР Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного военного положения. В настоящее время ограничили право на свободу собраний, забастовок, а также запрещена работа ряда организаций.

Кроме того, Минобороны РФ обвинило Азербайджан в нарушении договоренностей по Карабаху. Азербайджанские военные якобы вошли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии НКР.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента принимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", – добавили в Минобороны РФ.

Тем временем азербайджанские военные заявили, что бойцы непризнанной НКР пытались совершить диверсию против армии Азербайджана. Вооруженный же инцидент с обстрелом подразделений врага там опровергли.