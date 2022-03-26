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Непризнанный Карабах ввел военное положение. Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей

Фото: Боец армии непризнанной НКР (twitter.com/mod_karabakh)
Автор: Антон Федорцив

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике решили ввести военное положение на фоне нового напряжения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Президент НКР Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного военного положения. В настоящее время ограничили право на свободу собраний, забастовок, а также запрещена работа ряда организаций.

Кроме того, Минобороны РФ обвинило Азербайджан в нарушении договоренностей по Карабаху. Азербайджанские военные якобы вошли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии НКР.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента принимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", – добавили в Минобороны РФ.

Тем временем азербайджанские военные заявили, что бойцы непризнанной НКР пытались совершить диверсию против армии Азербайджана. Вооруженный же инцидент с обстрелом подразделений врага там опровергли.

Напомним, что часть военно-политического руководства Беларуси пытается втянуть страну в войну против Украины на стороне РФ.

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Министерство обороны РФАрменияАзербайджанНагорный Карабах