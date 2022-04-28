В непризнанном Приднестровье объявили военные сборы, - разведка

Отмечается, что "Министерство обороны ПМР" направило в местные администрации письма о призыве граждан на "специальные сборы", которые продлятся 90 дней. В них будут участвовать мужчины до 55 лет. Им обещают "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Призывникам гарантируют по 2800 "рублей ПМР".

Разведка сообщает, что, несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

"Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.