У невизнаному Придністров'ї оголосили військові збори, - розвідка

Зазначається, що "Міністерство оборони ПМР" направило до місцевих адміністрацій листи про призов громадян на "спеціальні збори", які триватимуть 90 днів. У них будуть брать участь чоловіки до 55 років. Їм обіцяють "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Призовникам гарантують по 2800 "рублів ПМР".

Розвідка повідомляє, що попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер.

"Прикметно, що лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події в так званих "ЛНР/ДНР" напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.