Непризнание Конгрессом США аннексии Крыма является мощным сигналом поддержки Украины, - Арахамия

Ранее Комитет рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате Акта запрета для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.

"Украина очень благодарна вам за постоянную сильную двухпартийную поддержку. Сегодняшнее решение Палаты представителей по этому важному законопроекту является мощным сигналом о непоколебимой поддержке Америки в нашей борьбе за свободу против российской агрессии", - заявил Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" также пообщался с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Джеральдом Коннолли, инициатором этого законопроекта.

"Я поблагодарил представителя Коннолли за его решительную поддержку Украины и призвал его и других парламентариев США присоединиться к нам в праздновании 30-й годовщины украинской независимости в этом году, что подтвердит солидарность США с нашей нацией", - добавил Арахамия.