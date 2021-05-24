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Непризнание Конгрессом США аннексии Крыма является мощным сигналом поддержки Украины, - Арахамия

Автор: РБК-Украина

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поблагодарил председателя Комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей США Грегори Микса и другим членам Комитета по вопросам иностранных дел за принятие акта о непризнании аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба СН.

Ранее Комитет рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате Акта запрета для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.

"Украина очень благодарна вам за постоянную сильную двухпартийную поддержку. Сегодняшнее решение Палаты представителей по этому важному законопроекту является мощным сигналом о непоколебимой поддержке Америки в нашей борьбе за свободу против российской агрессии", - заявил Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" также пообщался с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Джеральдом Коннолли, инициатором этого законопроекта.

"Я поблагодарил представителя Коннолли за его решительную поддержку Украины и призвал его и других парламентариев США присоединиться к нам в праздновании 30-й годовщины украинской независимости в этом году, что подтвердит солидарность США с нашей нацией", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал правительство США выделить справедливую часть своих избыточных вакцин AstraZeneca против COVID-19 для Украины.

С соответствующим письмом он обратился к координатору с глобального реагирования на COVID-19 и безопасности здравоохранения Госдепартамента США Гейла Смита.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКрымДавид Арахамия