Неприкасаемых нет. Шмыгаль пока не планирует кадровые ротации в правительстве

"Несмотря на войну, у нас нет неприкасаемых Сейчас не планируем, стабильно работаем Кабмином, но неприкасаемых нет", - сказал он, отвечая о возможных кадровых изменениях.

По его словам, решение будет приниматься, учитывая результаты работы министров. "То есть если не будет эффективности, будем садиться и принимать решения с фракцией, с президентом будем смотреть, как повысить эффективность", - сообщил премьер.

Он отметил, что на сегодня правительство работает в полном составе. "Кстати, мне кажется, впервые за эти два года у нас назначены все министры во всех министерствах, все укомплектовано, все работает. Могут быть вопросы, но как для военного времени мы работаем нормально", - добавил Шмыгаль.

Он заявил, что в правительстве была одна кадровая перестановка, она была объективно предопределена. "Речь о Минагрополитики Николай Сольский очень сильный министр. Он перешел на работу в правительство именно во время старта посевной кампании", - сказал премьер.

Напомним, в конце марта Верховная рада Украины уволила Романа Лещенко с должности министра аграрной политики и продовольствия. И назначила на его место Николая Сольского, который возглавлял парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики.