Непрерывный рост: что происходит с курсом доллара 21 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 15 копеек до 27,76 гривен за доллар. Курс евро вырос на 19 копеек до 31,73 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,49 (27,34 - 20 июля), продажи - 27,76 (27,61 - 20 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,16 (30,97 - 20 июля), продажи - 31,73 (31,54 - 20 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,46 - 20 июля), продажи 3,87 (3,87 - 20 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,68 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 31,69 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 июля справочный курс на уровне 27,65 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 июля (27,57 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,55 - 27,75 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что не видит оснований для интервенций на рынке, несмотря на резкий рост курса доллара в течение последней недели.

Аналитики в течение ближайшей неделе ожидают продолжение роста курса доллара к гривне.

Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 грн.