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Непременное условие государственности Украины: появился текст решения КСУ по закону о языке

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 19:52
Непременное условие государственности Украины: появился текст решения КСУ по закону о языке Фото: появилось решение КСУ по закону о языке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд Украины в своем вчерашнем решении по закону о языке признал, что язык является непременным условием государственности Украины. КСУ также назвал недопустимыми любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Украинский язык - непременное условие государственности Украины и ее соборности. Поэтому любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины", - говорится в решении КСУ.

Суд признал, что владеть украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины, но в то же время каждый гражданин свободен в выборе языка или языков для частного общения.

КСУ также установил, что закон о языке не содержит предписаний, которые могут ограничивать свободное развитие, использование и защиту языков национальных меньшинств, и тех, что препятствовали бы государству способствовать развитию языковой самобытности коренных народов и нацменьшинств Украины.

Суд также считает, что закон о языке является инструментом для преодоления последствий длительного пребывания различных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины.

Кроме того, КСУ не нашел нарушений во время рассмотрения закона о языке на заседаниях Рады и во время его принятия.

Напомним, вчера КСУ признал конституционным закон о языке. КСУ принял решение через два года после того, как получил представление нардепов.

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