"Черниговгаз": заниженные нормы потребления газа отменены

Новые нормы стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей
В связи с решением Верховного суда Украины, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов "Черниговгаза", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 1,6% (5,8 тыс.) потребителей газа в Черниговской области, в то время как 98,4% (350 тыс.) снабжены приборным учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа, стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменений норм составит более 380 млн куб. м газа в год.
27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров №203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствие каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому за предыдущие периоды и на сегодняшний день являются правомочными нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года.
В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Черниговгаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм, сообщают в пресс-службе.
Что касается перерасчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись заниженные нормы, стали нелегитимными, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками.
Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что нормы, действующие до 1 ноября 2018 года, были почти в 3 раза ниже за реальное потребление.
Потребление газа в сравнении с нормами (м куб. на 1 чел. в месяц)
|
Категория потребления газа
|
Нормы, которые были признаны судом незаконными
|
Действующие с ноября 2018 г. нормы
|
Исследование USAID
|
Анализ ВОО "ЕАУ"
|
Анализ соответствия полученных фактических данных по расходам газа расчетным затратам на приготовление еды
|
Анализ УкрНДИинж
проект
|
газовая Плита с ЦГВ
|
3,3
|
9,8
|
5,84
|
7,1
|
6,9
|
6,9
|
газовая Плита без ЦГВ
|
5,4
|
18,3
|
-
|
10,7
|
11,27
|
11,3
Эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа было проведено Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект) в 2018 году - и результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов, потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.
"Каждый раз снижая нормы чиновники уверяли, что именно эти объемы являются обоснованными и правильными, хотя аналитика это опровергала. Наши наблюдения за потреблением газа за домовыми счетчиками показали, что расхождение между реальным и нормированным потреблением при норме для плиты 3,3 м3 газа составляла около 40%. То есть, почти половина энергоносителя, потребленного без прибора учета, оставалась неуплаченной", - говорит главный метролог "Черниговгаза" Игорь Швец. - Кроме того, в области участились случаи умышленной порчи счетчиков. В целом за 2016-2017 годы зафиксировано 700 вмешательств, тогда как за 11 месяцев 2018-го разоблачен уже 554 таких фактах".
Дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" в части 100% установки потребителям приборов учета. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и применении необоснованных норм, отсутствовала мотивация для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.