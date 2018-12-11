"Черниговгаз": заниженные нормы потребления газа отменены

Новые нормы стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей

В связи с решением Верховного суда Украины, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов "Черниговгаза", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 1,6% (5,8 тыс.) потребителей газа в Черниговской области, в то время как 98,4% (350 тыс.) снабжены приборным учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа, стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменений норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров №203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствие каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому за предыдущие периоды и на сегодняшний день являются правомочными нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года.

В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Черниговгаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм, сообщают в пресс-службе.

Что касается перерасчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись заниженные нормы, стали нелегитимными, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками.

Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что нормы, действующие до 1 ноября 2018 года, были почти в 3 раза ниже за реальное потребление.

Потребление газа в сравнении с нормами (м куб. на 1 чел. в месяц)