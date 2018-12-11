"Чернігівгаз": занижені норми споживання газу скасовані

Нові норми стимулюють установку лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів
У зв'язку з рішенням Верховного суду України, з 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів "Чернігівгазу", у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 1,6% (5,8 тис.) споживачів газу в Чернігівській області, в той час як 98,4% (350 тис.) забезпечені приладовим обліком. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу, стимулюють установку лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу в зв'язку з ефектом від змін норм складе понад 380 млн куб. м газу на рік.
27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів №203 і 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними з моменту їх прийняття, через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому за попередні періоди і на сьогоднішній день правомочними є норми, що діяли до 1 лютого 2016 року.
У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Чернігівгазу" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм, повідомляють у прес-службі.
Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися занижені норми, що стали нелегітимними, то ця проблема вимагає врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням виниклої заборгованості за спожитий, але не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необґрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками.
Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що норми, діючі до 1 листопада 2018 року, були майже в 3 рази нижчими за реальне споживання.
Споживання газу в порівнянні з нормами (м куб. на 1 люд. в місяць)
|
Категорія споживання газу
|
Норми, які були визнані судом незаконними
|
Діючі з листопада 2018 р. норми
|
Дослідження USAID
|
Аналіз ВГО "ЕАУ"
|
Аналіз відповідності отриманих фактичних даних по витратах газу розрахунковим витратам на приготування їжі
|
Аналіз УкрНДІінж
проект
|
Плита газова з ЦГВ
|
3,3
|
9,8
|
5,84
|
7,1
|
6,9
|
6,9
|
Плита газова без ЦГВ
|
5,4
|
18,3
|
-
|
10,7
|
11,27
|
11,3
Експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані по 55 тис. домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект) в 2018 році - і результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів, споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.
"Щоразу знижуючи норми можновладці запевняли, що саме ці обсяги є обґрунтованими і правильними, хоча аналітика це спростовувала. Наші спостереження за споживанням газу за будинковими лічильниками показали, що розбіжність між реальним і нормованим споживанням при нормі для плити 3,3 м3 газу становила близько 40%. Тобто, майже половина енергоносія, спожитого без приладу обліку, залишалась несплаченою", - говорить головний метролог "Чернігівгазу" Ігор Швець. - Крім того, в області почастішали випадки навмисного псування лічильників. Загалом за 2016-2017 роки зафіксовано 700 втручань, тоді як за 11 місяців 2018-го викрито вже 554 таких факти".
Подальше використання необґрунтованих норм унеможливлювало виконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" в частині 100% встановлення споживачам приладів обліку. У свою чергу, за відсутності лічильників газу та застосуванні необґрунтованих норм, була відсутня мотивація для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, відміна занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу на рік.