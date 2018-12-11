"Чернігівгаз": занижені норми споживання газу скасовані

Нові норми стимулюють установку лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів

У зв'язку з рішенням Верховного суду України, з 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів "Чернігівгазу", у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 1,6% (5,8 тис.) споживачів газу в Чернігівській області, в той час як 98,4% (350 тис.) забезпечені приладовим обліком. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу, стимулюють установку лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу в зв'язку з ефектом від змін норм складе понад 380 млн куб. м газу на рік.

27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів №203 і 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними з моменту їх прийняття, через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому за попередні періоди і на сьогоднішній день правомочними є норми, що діяли до 1 лютого 2016 року.

У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Чернігівгазу" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм, повідомляють у прес-службі.

Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися занижені норми, що стали нелегітимними, то ця проблема вимагає врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням виниклої заборгованості за спожитий, але не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необґрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками.

Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що норми, діючі до 1 листопада 2018 року, були майже в 3 рази нижчими за реальне споживання.

Споживання газу в порівнянні з нормами (м куб. на 1 люд. в місяць)