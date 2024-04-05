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Неправильно зняли показник газового лічильника. Як змінити дані

П'ятниця 05 квітня 2024 22:31
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Неправильно зняли показник газового лічильника. Як змінити дані Ілюстративне фото: що робити, якщо неправльно зняли показник газового лічильника (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталія Кава

Українці, яки користуються газом, повинні своєчасно передавати до газових компаній дані з лічильників. Однак іноді користувачі вводять не ті числа споживання блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Полтавагаз".

У випадках, якщо помилково було передано неправильний показник його можна змінити. Однак це варто робити наступного дня.

Головне - встигнути зробити це до 5 числа. Тоді він буде прийнятий до уваги при розрахунку об’єму спожитого газу за попередній місяць.

"Фахівці служби обліку газу обов’язково виправлять помилку, як тільки отримають від Вас нові дані та проведуть перевірку на їх коректність", - сказано у повідомленні.

Раніше Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

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