Неправильно обмежувати самозахист. МЗС Латвії закликало дозволити Україні бити по Росії

"Це не означає, що Україна не буде дотримуватись дуже чіткої дисципліни щодо дотримання цих обмежень. Вони й раніше були взірцевими у фактичному застосуванні певних обмежень, не провокуючи ситуацію. Але обмежувати захист України само по собі неправильно, тож ми продовжуватимемо наполягати на цьому (знятті обмежень, - ред.)", - заявила Браже.

Удари по території Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії союзники України активно підтримують Київ не лише у гуманітарній та фінансовій сферах, але й у військовій. Водночас умовою надання озброєння було його використання в межах суверенних територій України.

Після початку наступу на Харківську область, на травні 2024 року, а також посилення масованих обстрілів та ударів по прикордонних населених пунктах, дедалі більше союзників почали знімати вищезгадане обмеження.

Під час саміту Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський заявив, що аеродроми, з яких Росія атакує Україну, мають бути знищені.