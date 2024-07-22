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Неправильно обмежувати самозахист. МЗС Латвії закликало дозволити Україні бити по Росії

Понеділок 22 липня 2024 12:40
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Неправильно обмежувати самозахист. МЗС Латвії закликало дозволити Україні бити по Росії Фото: Байба Браже, голова Міністерства закордонних справ Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Необхідно дозволити Україні бити по тих регіонах Росії, де ворожі літаки підіймаються в небо для атаки проти українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Латвії Байбу Браже перед початком зустрічі глав МЗС країн Європейському союзі (ЄС) у Брюсселі.

"Це не означає, що Україна не буде дотримуватись дуже чіткої дисципліни щодо дотримання цих обмежень. Вони й раніше були взірцевими у фактичному застосуванні певних обмежень, не провокуючи ситуацію. Але обмежувати захист України само по собі неправильно, тож ми продовжуватимемо наполягати на цьому (знятті обмежень, - ред.)", - заявила Браже.

Удари по території Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії союзники України активно підтримують Київ не лише у гуманітарній та фінансовій сферах, але й у військовій. Водночас умовою надання озброєння було його використання в межах суверенних територій України.

Після початку наступу на Харківську область, на травні 2024 року, а також посилення масованих обстрілів та ударів по прикордонних населених пунктах, дедалі більше союзників почали знімати вищезгадане обмеження.

Під час саміту Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський заявив, що аеродроми, з яких Росія атакує Україну, мають бути знищені.

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