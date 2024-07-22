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Неправильно ограничивать самозащиту. МИД Латвии призвал разрешить Украине бить по России

Понедельник 22 июля 2024 12:40
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Неправильно ограничивать самозащиту. МИД Латвии призвал разрешить Украине бить по России Фото: Байба Браже, глава Министерства иностранных дел Латвии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Необходимо позволить Украине бить по тем регионам России, где вражеские самолеты поднимаются в небо для атаки против украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Байбу Браже перед началом встречи глав МИД стран Европейском союзе (ЕС) в Брюсселе.

"Это не означает, что Украина не будет придерживаться очень четкой дисциплины по соблюдению этих ограничений. Они и раньше были образцовыми в фактическом применении определенных ограничений, не провоцируя ситуацию. Но ограничивать защиту Украины само по себе неправильно, поэтому мы будем продолжать настаивать на этом (снятии ограничений, - ред.)", - заявила Браже.

Удары по территории России

С начала полномасштабного вторжения России союзники Украины активно поддерживают Киев не только в гуманитарной и финансовой сферах, но и в военной. В то же время условием предоставления вооружения было его использование в пределах суверенных территорий Украины.

После начала наступления на Харьковскую область, в мае 2024 года, а также усиления массированных обстрелов и ударов по приграничным населенным пунктам, все больше союзников начали снимать вышеупомянутое ограничение.

Во время саммита Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский заявил, что аэродромы, с которых Россия атакует Украину, должны быть уничтожены.

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