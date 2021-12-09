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Неправильно с этической точки зрения: в Британии отвергли введение обязательной COVID-вакцинации

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Британия, Четверг 09 декабря 2021 10:01
Неправильно с этической точки зрения: в Британии отвергли введение обязательной COVID-вакцинации Фото: Британия не рассматривает введение обязательной COVID-вакцинации (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что всеобщая обязательная вакцинация - это неправильно с этической точки зрения. Он опроверг информацию, что правительство страны рассматривает такой вариант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если вы говорите об обязательной всеобщей вакцинации, я считаю, что это неправильно с этической точки зрения. Но даже на очень практическом уровне это просто не сработает. Вакцинация должна быть положительным решением", - сказал министр Британии.

Он отметил, что его не интересуют принудительные прививки. Однако исключением назвал условия высокого риска, когда заполнены все койки в больницах и не хватает социальной помощи. Тогда в будущем Британия, возможно, примет соответствующий закон о вакцинации.

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что страны, которые рассматривают возможность введения обязательных вакцин в борьбе с коронавирусом, должны обеспечить соблюдение прав человека. Она подчеркнула, что принудительная вакцинация недопустима.

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