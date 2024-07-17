Неповнолітній за кермом автомобіля: які санкції чекають за порушення

В Україні неповнолітнім заборонено керувати транспортними засобами, оскільки вони не мають права отримати водійське посвідчення. Тим, хто вирішить керувати автомобілем, загрожує відповідальність за порушення закону.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Для написання матеріалу використовувалися Кодекс України про адміністративні правопорушення та Правила дорожнього руху.
Згідно з законодавством, керувати автомобілем можуть лише особи, які мають дійсне водійське посвідчення відповідної категорії.
В Україні діють чіткі правила щодо того, з якого віку можна керувати різними категоріями транспортних засобів:
Важливо зазначити, що навчання водінню має проводитися лише кваліфікованими інструкторами, які мають відповідний атестат, виданий МВС України.
Згідно з українським законодавством, керування транспортним засобом без водійського посвідчення неповнолітніми громадянами карається штрафом у розмірі 3400 гривень, який сплачують батьки.
Це правило діє навіть у випадку екстрених ситуацій, наприклад, якщо водій раптово втрачає свідомість.
Керування авто у нетверезому стані (під впливом алкоголю чи наркотиків) для неповнолітніх українців тягне за собою ще суворіше покарання - штраф 17 тисяч гривень. Такий самий штраф чекає на водіїв, які відмовилися пройти тест на сп'яніння.
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