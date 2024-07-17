Несовершеннолетний за рулем автомобиля: какие санкции ждут за нарушение

В Украине несовершеннолетним запрещено управлять транспортными средствами, поскольку они не имеют права получить водительское удостоверение. Тем, кто решит управлять автомобилем, грозит ответственность за нарушение закона.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Для написания материала использовались Кодекс Украины об административных правонарушениях и Правилах дорожного движения.
Согласно законодательству, управлять автомобилем могут только лица, имеющие действительное водительское удостоверение соответствующей категории.
В Украине действуют четкие правила относительно того, с какого возраста можно управлять различными категориями транспортных средств:
Важно отметить, что обучение вождению должно проводиться только квалифицированными инструкторами, имеющими соответствующий аттестат, выданный МВД Украины.
Согласно украинскому законодательству, управление транспортным средством без водительского удостоверения несовершеннолетними гражданами наказывается штрафом в размере 3400 гривен, который оплачивают родители.
Это правило действует даже в случае экстренных ситуаций, например, если водитель внезапно теряет сознание.
Управление авто в нетрезвом состоянии (под воздействием алкоголя или наркотиков) для несовершеннолетних украинцев влечет за собой еще более суровое наказание - штраф 17 тысяч гривен. Такой же штраф ждет водителей, которые отказались пройти тест на опьянение.
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