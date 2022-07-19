За неповиновение - расстрел. Оккупанты ввели ряд новых запретов в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"В "документе", выпущенном местными коллаборантами, говорится о запрете деятельности, препятствующей работе оккупационных администраций, "избирательных комиссий" и других органов, созданных рашистами на оккупированных землях. Запрещена "дискредитация органов власти РФ" и любая информационная пропаганда, направленная против оккупационных властей", - говорится в сообщении.

Также усиливается пропускной контроль на территории Каховского района.

"Дано разрешение на обыски, задержание и ограничение свободы, которые могут проводиться по усмотрению оккупантов", - добавляют в ГУР, отмечая, что население уже предупредили, а нарушителей будут расстреливать.