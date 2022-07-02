Взламывают дома "Тигром". В ГУР рассказали, как оккупанты терроризируют местных под Херсоном

В оккупированной Чаплинке Херсонской области россияне проводят массовые обыски. Их проводят очень тщательно, даже перекапывают землю в поиске тайников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

"Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставили "своего человека", который контролирует и забирает наличные деньги в конце рабочего дня, - рассказывают в ГУР. - Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма".

К тому же в помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта.

В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные пытаются избежать участия в боевых действиях. Для этого пробуют дезертировать в Крым через Арабатскую стрелку.

Отметим, на оккупированной территории Херсонской области взорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

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