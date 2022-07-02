ru ua
Сб, 02 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Взламывают дома "Тигром". В ГУР рассказали, как оккупанты терроризируют местных под Херсоном

Новина українською →
Херсон, Суббота 02 июля 2022 13:16
Взламывают дома "Тигром". В ГУР рассказали, как оккупанты терроризируют местных под Херсоном Фото: оккупанты терроризируют местных в Чаплинке Херсонской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированной Чаплинке Херсонской области россияне проводят массовые обыски. Их проводят очень тщательно, даже перекапывают землю в поиске тайников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр", - говорится в сообщении.

К тому же в помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта.

"Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставили "своего человека", который контролирует и забирает наличные деньги в конце рабочего дня, - рассказывают в ГУР. - Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма".

Как сообщалось, российские военные пытаются избежать участия в боевых действиях. Для этого пробуют дезертировать в Крым через Арабатскую стрелку.

Отметим, на оккупированной территории Херсонской области взорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта