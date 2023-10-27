Неповага до солдатів України. Прем’єр Люксембургу розкритикував зустріч Орбана з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Люксембургу Ксав’є Беттеля, якого цитує Politico .

Під час розмови з кореспондентами на другий день саміту лідерів ЄС, Беттель жорстко розкритикував зустріч Орбана з Путіним.

"Те, що він (Віктор Орбан, - ред.) зробив з Путіним, - це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу", - відзначив прем'єр Люксембургу.

Також Беттель додав, що Європейський союз не повинен стати заручником Орбана, який висуває фінансові вимоги для схвалення підтримки України.

"(Орбан каже, - ред.): якщо вам потрібні гроші для України - тоді нам також потрібні гроші для нас. Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана. Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле, і Орбан теж", - додав Беттель.

Зокрема він додав, що Люксембург ніколи не приєднається до альянсу прем'єра Словаччини Роберта Фіцо та Орбана, які, зі свого боку, виступають проти допомоги Україні.

Позиція Орбана щодо війни

Проросійський Орбан підтримує теплі зв'язки з Кремлем, у зв'язку з чим неодноразово конфліктував з Києвом, у тому ж числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.

17 жовтня прем'єр-міністр зустрівся з російським диктатором під час форуму "Один пояс, один шлях", який відбувся у Пекіні. Тоді ж сторони заявили про свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України. Зокрема прем'єр-міністр назвав війну "військовою операцією" та потиснув руку диктатору, що викликало різку реакцію з боку голови МЗС Дмитра Кулеби.