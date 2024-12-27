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Непорозумінь між військовими та OSINT-проєктом DeepState немає, - журналіст

Фото: непорозумінь між військовими та OSINT-проєктом DeepState немає (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Наразі немає жодних непорозумінь між представниками військового командування і OSINT-проєктом DeepState, який показує на онлайн-картах просування фронту.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"Керівництво Збройних сил мене запевнило, що ніяких проблем DeepState створювати не будуть. Я сприйняв це як бажання не роздмухувати конфлікт. Сенсу для DeepState конфліктувати з військовим керівництвом немає ніякого. Так само і у військового керівництва з цією аналітичною структурою теж конфліктувати сенсу немає", - зазначив Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела у вищих колах військового керівництва. 
 
Раніше Бутусов повідомив, що ОСУВ "Хортиця", яким командує генерал Гнатов, не висунуло претензій саме до DeepState, але фактично розкритикувало дані, на підставі яких були зроблені повідомлення у соцмережах.
 
За його даними, питання могла б зняти зустріч колективу DeepState з командуванням ОСУВ "Хортиця" щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті.

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