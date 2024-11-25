Ціну потрібно коригувати. Експерт назвав три райони Києва, де найскладніше продати квартиру

Сьогодні київський ринок нерухомості демонструє доволі неоднозначну динаміку. Питання попиту та пропозиції формуються під впливом численних факторів, серед яких транспортна доступність відіграє ключову роль.

За словами експерта,найбільші труднощі у продажу квартир спостерігаються у таких районах, як Дарницький, Святошинський та віддалені частини Дніпровського. Основна причина - значна віддаленість від станцій метро, яка суттєво впливає на рівень зацікавленості покупців.

Особливості районів із низьким попитом

Попри певні труднощі з реалізацією житла, такі райони мають низку переваг. Вони здебільшого тихі, екологічні та ідеально підходять для сімейного життя. У них розташовано багато зелених зон, дитячих майданчиків, шкіл та садочків, що створює комфортне середовище для проживання.



Експерт пояснює, що особливості інфраструктури міста, зокрема регулярні затори на дорогах, значно обмежують мобільність мешканців цих районів. Для багатьох покупців головним критерієм вибору житла є можливість швидкого та зручного пересування, що забезпечується переважно близькістю до метро.

Транспортна доступність як фактор ціноутворення

Транспортна логістика Києва створює серйозні виклики для мешканців віддалених районів. Метро залишається найбільш надійним та прогнозованим видом транспорту, що дозволяє уникнути затримок на дорогах. Саме тому квартири у радіусі пішої доступності від станцій метро стабільно користуються високим попитом.

У віддалених районах ціни на нерухомість часто формуються з урахуванням меншого попиту. Власники житла змушені переглядати свою цінову політику, щоб привабити потенційних покупців.

"Для власників квартир у таких районах це означає необхідність знижувати вартість або чекати на покупця, якому питання транспортної доступності не буде критичним", - зазначає експерт з нерухомості.



Перспективи віддалених районів

Попри певну складність у реалізації, віддалені райони Києва зберігають потенціал для розвитку. Зокрема, розширення транспортної інфраструктури, такі як нові станції метро або вдосконалення автобусних маршрутів, можуть значно підвищити їхню привабливість.

Крім того, доступна вартість житла, особливо в умовах економічної нестабільності, може стати вирішальним фактором для багатьох покупців. У перспективі ці райони залишаються цікавими для інвестицій, особливо якщо враховувати можливий розвиток інфраструктури та розбудову нових житлових комплексів.



