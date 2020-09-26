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Из-за непогоды на западе уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра

Автор: Максим Зайченко

В ближайшие два дня на западе Украины может подняться уровень воды в реках на 1,5 метра. Возможно формирование значительного склонного стока.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Такие явления ожидаются в реках Карпатского региона.

"27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, в реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра. При сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Карпатском регионе вероятность пожаров будет ниже.

Как писало РБК-Украина, сегодня на западе Украины ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха опустится до +18+20 на Закарпатье, в остальных западных регионах будет от +20 до +24 тепла.

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