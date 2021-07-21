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Из-за непогоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов

Автор: РБК-Украина

В результате ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, обесточивание произошло в 13 областях:

  • Полтавская – 194,
  • Кировоградская – 158,
  • Черкасская – 157,
  • Киевская – 121,
  • Днепропетровская-38,
  • Хмельницкая – 37,
  • Одесская-32,
  • Сумская – 28,
  • Николаевская – 24,
  • Черниговская – 19,
  • Черновицкая – 15,
  • Винницкая-14
  • Запорожская-1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как ранее сообщалось, сегодня во многих областях резко снизилась температура воздух. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди.

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