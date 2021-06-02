Из-за непогоды в Украине без света остались 50 населенных пунктов

В Украине из-за порывов ветра и грозы, по состоянию на утро 2 июня, обесточены 50 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС .

Так, утром свет отсутствует в трех областях. При этом в Днепропетровской области без электроснабжения 38 населенных пунктов, в Донецкой – 6 и в Запорожской – 6.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 2 июня, сохранится прохладная погода. Прогнозируют дожди во всех областях.

РБК-Украина писало, что в Карпатах в первый день лета температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. А 31 мая шел снег.

Напомним, что погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная.