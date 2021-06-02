Через негоду в Україні без світла залишились 50 населених пунктів

В Україні через пориви вітру і грозу, станом на ранок 2 червня, знеструмлені 50 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС .

Так, зранку світло відсутнє у трьох областях. При цьому в Дніпропетровській області без електропостачання 38 населених пунктів, у Донецькій – 6 та в Запорізькій – 6.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 2 червня, утримається прохолодна погода. Прогнозують дощі в усіх областях.

РБК-Україна писало, що у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. А 31 травня йшов сніг.

Нагадаємо, що погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша.