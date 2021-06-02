RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Через негоду в Україні без світла залишились 50 населених пунктів

Автор: Инна Собора

В Україні через пориви вітру і грозу, станом на ранок 2 червня, знеструмлені 50 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, зранку світло відсутнє у трьох областях. При цьому в Дніпропетровській області без електропостачання 38 населених пунктів, у Донецькій – 6 та в Запорізькій – 6.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 2 червня, утримається прохолодна погода. Прогнозують дощі в усіх областях.

РБК-Україна писало, що у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. А 31 травня йшов сніг.

Нагадаємо, що погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ветерэлектричествоПогода