Из-за непогоды в Украине без света остались 130 населенных пунктов

По состоянию на утро 13 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) без света остались 130 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Отключение света произошло в восьми областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что сегодня дожди накроют центральные и западные области Украины. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32.