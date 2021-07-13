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Из-за непогоды в Украине без света остались 130 населенных пунктов

Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро 13 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) без света остались 130 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отключение света произошло в восьми областях:

  • Днепропетровска – 28 населенных пунктов,
  • Черкасская-28,
  • Житомирская-23,
  • Киевская – 14,
  • Запорожская-13,
  • Черниговская-9,
  • Сумская-8,
  • Кировоградская-7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что сегодня дожди накроют центральные и западные области Украины. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32.

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