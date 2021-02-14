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Из-за непогоды в Украине в пяти областях ограничено движение транспорта

Автор: Инна Собора

В Украине продолжают действовать ограничения движения транспорта из-за сложных погодных условий. Сейчас их действие распространяется на пять областей.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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Так ограничения на движение грузовиков действуют в:

  • Волынской области - на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).
  • Ивано-Франковской области - на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя – г. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятын – г. Городенка).
  • Винницкой области – на автодорогах М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок г. Жмеринка – г. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов – г. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров – пгт Шпиков).

Кроме того, у связи с сильными порывами ветра и образованием переметов, движение транспортных средств общего пользования запрещено в:

  • Винницкой области – на всех автодорогах общего пользования;
  • Ровенской области - на автодорогах государственного значения;
  • Хмельницкой области - на всех автодорогах общего пользования.

Всего подразделениями ГСЧС с начала непогоды высвобождено из снежных заносов более 2 100 авто, из них 64 карет скорой медицинской помощи и 54 автобуса.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода обесточила более 60 населенных пунктов в Украине.

Также стало известно, что с понедельника в Киеве снова откроются школы и детские сады, которые закрывали из-за снегопада.

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Новости Украины Погодаограничение движения
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