Из-за непогоды в Украине в пяти областях ограничено движение транспорта

В Украине продолжают действовать ограничения движения транспорта из-за сложных погодных условий. Сейчас их действие распространяется на пять областей.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Так ограничения на движение грузовиков действуют в:
Кроме того, у связи с сильными порывами ветра и образованием переметов, движение транспортных средств общего пользования запрещено в:
Всего подразделениями ГСЧС с начала непогоды высвобождено из снежных заносов более 2 100 авто, из них 64 карет скорой медицинской помощи и 54 автобуса.
Напомним, ранее сообщалось, что непогода обесточила более 60 населенных пунктов в Украине.
Также стало известно, что с понедельника в Киеве снова откроются школы и детские сады, которые закрывали из-за снегопада.