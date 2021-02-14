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Через негоду в Україні у п'яти областях обмежено рух транспорту

Автор: Инна Собора

В Україні продовжують діяти обмеження руху транспорту через складні погодні умови. Наразі їх дія поширюється на п'ять областей.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

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Так обмеження на рух вантажівок діють у:

  • Волинській області - на автодорогах Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).
  • Івано-Франківській області - на автодорогах Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).
  • Вінницькій області – на автодорогах М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

Крім того, у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів, рух транспортних засобів загального користування заборонено у:

  • Вінницькі області – на усіх автодорогах загального користування;
  • Рівненській області - на автодорогах державного значення;
  • Хмельницькій області - на усіх автодорогах загального користування.

Всього підрозділами ДСНС з початку негоди вивільнено з снігових заметів понад 2 100 авто, із них 64 карет швидкої медичної допомоги та 54 автобуси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода знеструмила понад 60 населених пунктів в Україні.

Також стало відомо, що з понеділка в Києві знову відкриються школи і дитячі сади, які закривали через снігопад.

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