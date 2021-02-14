Через негоду в Україні у п'яти областях обмежено рух транспорту

В Україні продовжують діяти обмеження руху транспорту через складні погодні умови. Наразі їх дія поширюється на п'ять областей.
Про це повідомляє прес-центр ДСНС.
Так обмеження на рух вантажівок діють у:
Крім того, у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів, рух транспортних засобів загального користування заборонено у:
Всього підрозділами ДСНС з початку негоди вивільнено з снігових заметів понад 2 100 авто, із них 64 карет швидкої медичної допомоги та 54 автобуси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода знеструмила понад 60 населених пунктів в Україні.
Також стало відомо, що з понеділка в Києві знову відкриються школи і дитячі сади, які закривали через снігопад.