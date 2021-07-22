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Из-за непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро попали в больницы

Автор: РБК-Украина

На территории Украины осложнилась погода. В результате падения деревьев погибли два человека и семь госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В общем, за прошедшие сутки повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

В частности, вчера в городе Дружковка и городе Константиновка Донецкой области в результате падения деревьев один человек погиб и семь попали в больницы.

Кроме того, еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка Меловского района Луганской области.

Ранее сообщалось, что сегодня дожди будут в центральных, восточных, западных и южных областях. Температура воздуха будет колебаться от +21 до + 28.

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погибшиеПогода в Украине