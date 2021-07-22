Похолодание продолжается, Украину накроют дожди: прогноз погоды на сегодня
Фото: Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня дожди будут в центральных, восточных, западных и южных областях. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +28.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня сухо будет только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях.
На западе температура воздуха днем составит +21+24, а ночью +13+16.
На юге днем будет +24+28, а ночью +17+19.
На востоке днем ожидается +24+28, а ночью +18+20.
В центре страны прогнозируют днем +23+25, а ночью +14+17.
На севере днем будет +22+24, а ночью +14+17.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будет сухо и без осадков. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +14+16.