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Похолодание продолжается, Украину накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 22 июля 2021 08:00
Похолодание продолжается, Украину накроют дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня дожди будут в центральных, восточных, западных и южных областях. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня сухо будет только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях.

На западе температура воздуха днем составит +21+24, а ночью +13+16.

На юге днем будет +24+28, а ночью +17+19.

На востоке днем ожидается +24+28, а ночью +18+20.

В центре страны прогнозируют днем +23+25, а ночью +14+17.

На севере днем будет +22+24, а ночью +14+17.

Похолодание продолжается, Украину накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет сухо и без осадков. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +14+16.

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