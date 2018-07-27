Населенные пункты обесточены в двух областях Украины

По состоянию на утро 27 июля из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 15 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра), а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 15 населенных пунктов в 2 областях Украины. В частности, в Запорожской - 5, Черкасской - 10 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отметим, по данным Гидрометцентра, в течение 27 июля в Карпатах и Прикарпатье ожидаются сильные дожди, местами очень сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. В других регионах Украины сегодня ожидаются грозы.

В то же время, 27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, 25 июля в Киеве залило дождем улицы и подземные переходы.