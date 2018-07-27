Населені пункти знеструмлено в двох областях України

Станом на ранок 27 липня через негоду в Україні залишаються знеструмленими 15 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру), а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 15 населених пунктів у 2 областях України. Зокрема, у Запорізькій - 5, Черкаській - 10 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Відзначимо, за даними Гідрометцентру, протягом 27 липня в Карпатах і Прикарпатті очікуються сильні дощі, місцями дуже сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с. В інших регіонах України сьогодні очікуються грози.

У той же час, 27 липня в більшості районів Одеської, Миколаївської, Запорізької та Кіровоградської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, 25 липня в Києві залило дощем вулиці і підземні переходи.