ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через негоду в Україні знеструмлені населені пункти в шести областях

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 08:25
Через негоду в Україні знеструмлені населені пункти в шести областях
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

В Україні знеструмлено майже 130 населених пунктів

Через негоду в Україні знеструмлені 129 населених пункти в шести областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, знеструмлено населені пункти у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Донецькій та Волинській областях.

"В ніч з 9 на 10 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 129 населених пунктів у 6 областях, а саме: Київська - 51, Чернігівська - 32, Сумська - 26, Житомирська - 16, Донецька - 3 та Волинська - 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у Миколаївській області через негоду повалено 35 дерев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 9 серпня, Київ накрив ураган. Через сильний вітер та зливу у місті було повалено дерева. Крім того, через негоду у столиці утворилися затори, рух транспорту було ускладнено. Зазначимо, ураган у Києві спостерігається вдруге за тиждень.

Через негоду в Україні загинула людина Синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня
Новини України ГідрометцентрДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся