До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Через негоду в Україні знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"29-30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях", - йдеться у повідомленні.

Так, знеструмленими залишилися населені пункти у Дніпропетровській (157), Київській (104), Вінницькій (33), Полтавській (26), Кіровоградській (15), Запорізькій (14), Херсонській (12), Черкаській (10), Миколаївській (8) та Луганській (5) областях.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією українських синоптиків, в річках України до 1 липня 2018 року очікується підйом рівнів води.